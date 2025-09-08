Leston avalia empate do Floresta e ressalta equilíbrio em quadrangular do acesso na Série C

Ainda pelo Grupo B, São Bernardo-SP e Londrina-PR empataram por 2 a 2, deixando todas as equipes igualadas ao fim da primeira rodada

Ainda no início do confronto, o Verdão da Vila exerceu seu papel de mandante e pressionou desde os primeiros minutos, chegando a balançar as redes duas vezes — ambos os gols anulados — antes dos dez minutos. Já na etapa final, Jeam teve a melhor chance, mas parou em Thiago Coelho e no travessão.

O Floresta empatou por 0 a 0 com o Caxias-RS na rodada de estreia do quadrangular de acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. No Estádio Domingão, em Horizonte (CE), os comandados de Leston Júnior dominaram as ações ofensivas, mas não conseguiram abrir o placar e conquistar os três pontos em seus domínios.

“Foi um jogo equilibrado, como será toda essa fase. Tivemos mais volume e as melhores oportunidades, mas foi uma noite em que o goleiro do Caxias acabou sendo protagonista. Na bola do Jeam, principalmente, ele foi muito feliz, e nós não conseguimos transformar o volume que tivemos ao longo da partida em efetividade para vencer”, analisou o técnico do Verdão após o empate com a equipe grená.

Apesar do resultado em casa, Leston Júnior ressaltou o equilíbrio no quadrangular. Ainda pelo Grupo B, São Bernardo-SP e Londrina-PR empataram por 2 a 2, deixando todas as equipes igualadas ao fim da primeira rodada.

“Essa fase é muito equilibrada. Acho que o jogo entre Londrina e São Bernardo também mostrou isso. Vai ser muito apertado. Precisamos reproduzir esse nível de jogo. Tivemos uma atuação com volume muito bom e qualidade, e é isso que pode nos conduzir ao sucesso. Agora é trabalhar durante a semana já pensando na próxima decisão contra o Londrina, no próximo domingo”, concluiu o treinador.

O Floresta volta a campo no domingo, 14, quando enfrenta o Londrina, fora de casa, pela segunda rodada do quadrangular da Terceirona.