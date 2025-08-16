No G-8, Floresta visita Confiança em sequência decisiva por classificação na Série C

Floresta segue firme na disputa pela segunda fase da Série C / Crédito: Kely Pereira / Floresta EC

Para seguir em busca de um acesso inédito à Série B do Campeonato Brasileiro, o Floresta visita o Confiança-SE neste domingo, 17, em confronto que promete ser decisivo para o futuro das duas equipes na Terceirona. A partida, válida pela 17ª rodada da Série C, será disputada às 19 horas, no Estádio Batistão, em Aracaju (SE), com transmissão do canal Sporty Net — antigo Nosso Futebol. Para permanecer firme na briga pelo G-8 e manter vivo o sonho de classificação à segunda fase, os comandados de Leston Júnior precisam quebrar um tabu incômodo: conquistar a primeira vitória fora de casa nesta Série C. Até agora, em oito jogos como visitante, o Lobo não conseguiu vencer: quatro derrotas e quatro empates.

Esse histórico longe do Domingão tem impacto direto na tabela de classificação. Restando somente três rodadas para o fim da primeira fase, o Floresta terá dois compromissos longe de casa. Isso torna ainda mais urgente a necessidade de melhorar o desempenho como visitante. Atualmente, o time está no G-8, com 24 pontos, quatro a mais que o Ypiranga-RS, oitavo colocado na classificação da Terceirona. Uma vitória em Aracaju representaria um passo importantíssimo rumo à segunda fase, algo inédito na história do Verdão da Vila Manoel Sátiro. Se os números fora de casa preocupam, o histórico diante do Confiança pode servir de estímulo. Em três encontros pela Série C, o Floresta venceu duas vezes e perdeu somente uma. Em todas as partidas, marcou ao menos um gol.

Contudo, há um detalhe relevante: os triunfos foram alcançados em solo cearense, enquanto o revés aconteceu justamente em Sergipe. Assim, o Lobo tentará superar o Dragão no Batistão pela primeira vez. O adversário, por sua vez, encara a partida como uma “final antecipada”. O Confiança aparece no meio da tabela, somando 20 pontos — quatro a menos que o Floresta. A vitória neste domingo é vista como fundamental para recolocar a equipe sergipana de vez na disputa pelo G-8. Além disso, o mando de campo tem sido um trunfo do Dragão nesta Série C. No Batistão, o time só foi derrotado em duas ocasiões ao longo do campeonato. Mais do que isso, chega embalado por uma sequência positiva diante de sua torcida: são três vitórias nos últimos quatro jogos em casa, incluindo dois triunfos consecutivos.