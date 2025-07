Torcedor "cobra" Raphael Claus em chegada ao Castelão: "Apita direito hoje"

Raphael Claus entrando em campo durante um jogo da Série A do Campeonato Brasileiro / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

A pressão de um Clássico-Rei foi sentida pelo árbitro Raphael Claus na chegada à Arena Castelão neste domingo, 13. Um torcedor que aguardava o desembarque do Tricolor do Pici cornetou o juiz da partida alertando que ele “apite direito hoje” o embate entre Fortaleza e Ceará. Mesmo com a "cobrança inicial", Claus foi abraçado por um jovem torcedor do Fortaleza segundos depois. O profissional de 45 anos será auxiliado pelo paulista Alex Ang Ribeiro e pela amazonense Anne Kesy Gomes de Sá. Rodrigo D'Alonso Ferreira, de Santa Catarina, fica responsável pelo VAR no duelo da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.



O duelo entre o Leão e o Vovô será a 13ª partida de torneio CBF arbitrada por Raphael Claus em 2025, tendo apitado sete partidas da Série A, três da Série B e duas da Copa do Brasil. Está não será a primeira experiência do árbitro em Clássico-Rei, tendo apitado um embate entre as equipes na Série A de 2021, que acabou com vitória de 4 a 0 do Ceará, e confrontos da dupla cearense em jogos do estadual.