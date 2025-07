Ferroviário visita CSA no Rei Pelé com sonho de semifinal inédita do Nordestão

Atacante Ciel em treino do Ferroviário no Elzir Cabral / Crédito: Lenilson Santos/Ferroviário

Após surpreender na primeira fase, avançando na terceira posição do Grupo A, o Ferroviário busca seguir a boa campanha na Copa do Nordeste. Para isso, o Tubarão enfrenta o CSA-AL, nesta quarta-feira, 9, às 19 horas, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pelas quartas de final da competição. Em caso de igualdade no tempo regulamentar, a vaga na semifinal será decidida nos pênaltis.

A esperança de gols dos dois lados passa por experientes centroavantes, que podem desequilibrar o mata-mata da Lampions League. Dono da camisa 99, Ciel, aos 43 anos, é o artilheiro do Ferroviário em 2025, com 11 bolas nas redes em 23 partidas. Já o CSA tem Tiago Marques, de 37 anos, responsável por 14 tentos em 31 embates no ano. Em sete partidas na etapa inicial do Nordestão, a equipe coral somou três vitórias, um empate e três derrotas, ficando à frente do Fortaleza. Na chave B, o Azulão do Mutange ficou na vice-liderança, à frente do Ceará e atrás do Bahia, com quatro triunfos, dois reveses e uma igualdade, totalizando 13 pontos. Para conquistar a vaga inédita às semifinais, os comandados de Tiago Zorro terão que superar o momento de oscilação: nas três partidas mais recentes, o Ferrão perdeu para o América-RN (3 a 2) e ficou no empate com Treze-PB (1 a 1) e Sousa-PB (0 a 0). Além disso, o escrete da Barra do Ceará tem retrospecto recente ruim fora de casa: perdeu os últimos cinco jogos. Em um recorte mais amplo, nos nove duelos mais recentes em que o Ferroviário foi visitante, acabou superado em oito.

O último resultado positivo como visitante aconteceu justamente em território alagoano, em março, quando os comandados de Zorro superaram, por 2 a 1, o CRB, principal rival do CSA, na penúltima rodada da fase de grupos do torneio regional. Em contrapartida, o Azulão só foi derrotado duas vezes em casa como mandante no ano. A segunda delas aconteceu no último sábado, 5, quando o CSA foi superado pelo Caxias-RS por 3 a 2, pela Série C.

Outro ponto que pode ser um trunfo para o Ferrão é o atual desempenho dos alagoanos. Além da derrota para os gaúchos, os comandados de Higo Magalhães também foram derrotados pelo Guarani-SP, emplacando duas derrotas em sequência pela segunda vez na temporada. Para o duelo no Rei Pelé, Tiago Zorro voltará a contar com o goleiro Matheus Cavichioli e o volante Willyam Maranhão, que cumpriram suspensão automática diante do Sousa, pela Série C. CSA x Ferroviário pela Copa do Nordeste: provável escalação CSA: Felipe Albuquerque, Islan, Betão e Enzo; Guilherme Camacho, Gustavo Nicola, Gabriel Vieira, Luciano Naninho e Guilherme Cachoeira; Tiago Marques. Técnico: Higo Magalhães