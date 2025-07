Em jogo morno, Ferroviário e Sousa ficam no empate pela Série D

Com o resultado, a equipe da Barra do Ceará se manteve entre os quatro primeiros do Grupo A3 da última divisão do campeonato nacional

Com o resultado, a equipe da Barra do Ceará se manteve entre os quatro primeiros do Grupo A3 da última divisão do campeonato nacional — com um ponto a frente do Santa Cruz-RN.

Pela 11ª rodada da Série D, Ferroviário e Sousa-PB não conseguiram alterar o placar do Estádio Presidente Vargas e ficaram no 0 a 0.

Dentro de campo, a igualdade no placar definiu bem o que foram as equipes no confronto. Após uma primeira etapa pouco inventiva de ambos os lados, as equipes foram para o segundo tempo dispostas a balançarem as redes adversárias.

No entanto, os erros individuais se sobressaíram e ambos os lados abusaram das oportunidades perdidas.



Ferroviário 0 x 0 Sousa-PB: o jogo

O Ferroviário dominou as ações ofensivas no início do confronto, mas a marcação em linhas baixas do Sousa conseguiu cortar todas as tentativas de tramas no ataque do Tubarão. Até que, aos 16 minutos, surgiu a primeira grande chance da partida.

A equipe paraibana conseguiu recuperar a bola no sistema defensivo e lançou, rapidamente, Diego Ceará. O atacante disparou mano a mano com o goleiro do Tubarão, driblou o arqueiro, mas, com todo equilíbrio, chutou para fora, perdendo assim a primeira grande oportunidade do confronto.