Maracanã, Iguatu e Horizonte entram em campo pela Série D neste sábado, 10

O Horizonte ainda não venceu nesta Série D / Crédito: Yorran Vieira/Horizonte FC

Três dos quatro representantes do futebol cearense entram em campo neste sábado, 10, pela quarta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Único visitante, o Maracanã almeja a primeira posição do Grupo A2, enquanto Iguatu e Horizonte terão o fator casa para tentar se recuperar na competição nacional.

Maracanã x Altos-PI Almejando assumir a liderança do Grupo A2, o Maracanã visita o Altos-PI. Em confronto inédito, as equipes se enfrentam às 16 horas, no Estádio Albertão, em Altos (PI). Na segunda partida como visitante na competição, o Bicolor Metropolitano busca conquistar a segunda vitória em sequência. Até este momento, os comandados de Júnior Cearense disputaram três jogos, tendo vencido o último contra o Iguatu e empatado os outros dois, contra Maranhão e Tocantinópolis. Os resultados fazem com que a equipe de Maracanaú abra a rodada na 3ª colocação do Grupo B Crédito: Lucas Emanuel/FCF Os resultados fazem com que a equipe de Maracanaú abra a rodada na terceira colocação da chave, empatada em pontos com Maranhão e Altos, primeiro e segundo colocados, respectivamente, ficando atrás somente pelo saldo de gols.

Se a equipe cearense vai para o confronto pensando na liderança do grupo, os piauienses possuem o mesmo objetivo. Além da segunda colocação, o Altos defende uma invencibilidade de seis jogos, com três vitórias no período. Iguatu x Parnahyba-PI Na parte de baixo da tabela, o Iguatu recebe o Parnahyba-PI, às 17 horas, no Estádio Morenão, na região Centro-Sul cearense. Na segunda partida como mandante, o Azulão quer repetir o resultado de seu primeiro jogo em casa na Quarta Divisão.

Os comandados de Washington Luiz disputaram três jogos: ganharam o primeiro deles, em casa, contra o Sampaio Corrêa-MA, e perderam os outros dois duelos como visitante, contra Imperatriz e Maracanã. Os resultados fazem com que o Iguatu abra a rodada na sexta colocação do Grupo A2. Na lanterna da chave, os piauienses possuem um cenário semelhante: chegam para o duelo vindo de duas derrotas em sequência, para Altos-PI e Sampaio Corrêa. Horizonte x Treze-PB Lanterna do Grupo A3, o Horizonte joga em casa diante do Treze-PB buscando conquistar a primeira vitória na Série D, a partir das 16h30min, no Estádio Domingão.