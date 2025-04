"A gente tem que parar de achar que está todo mundo contra o Nordeste", diz analista da CBF

Paulo Silvio, presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Cearense de Futebol / Crédito: Pedro Chaves / FCF

Os erros de arbitragem tem sido o principal assunto no início do Campeonato Brasileiro de 2025. Por vezes, as polêmicas têm sobreposto até mesmo o desempenho das equipes em campo. Ao Esportes O POVO, o analista da CBF e presidente da comissão de arbitragem do Ceará, Paulo Silvio, rechaçou qualquer perseguição apontada contra clubes do Nordeste, mas destacou que a arbitragem brasileira passou por mudanças abruptas, com direito a preparação somente online para a Série A. Mesmo defendendo que o problema seja, de fato, o tempo até a adaptação da nova gestão, o analista vê que a mudança de Wilson Seneme para Rodrigo Cintra na coordenação geral da comissão de arbitragem "trocou o pneu com o carro em movimento" e precisará de uma adaptação rápida pela velocidade do Brasileirão.

Por isso, com a ausência de uma "pré-temporada" presencial, diz que os árbitros ainda estão pegando o ritmo, mas critica a falta de comunicação com as comissões estaduais na escolha dos profissionais do quadro principal, citando é necessário ter mais confiança. Sobre uma "perseguição aos times nordestino", Paulo rechaçou completamente. "A gente tem que parar de achar que está todo mundo contra o Nordeste. As pessoas têm que parar com esse sentimento de que há um favorecimento para Sul e Sudeste. A gente vê que um jogo polêmico era Ceará e Bahia, dois nordestinos. Não existe isso". Para Paulo Silvio, a reclamação tem sido equilibrada entre as regiões, com o time prejudicado sendo o da vez a exbir suas questões. Após citar o pênalti do Bahia contra o Ceará como exemplo, levantou também que o Sport-PE era um dos times que vinha reclamando, mas que omitiu as críticas após o gol não assinalado para o Fortaleza na última semana.

"O árbitro de futebol é um prestador de serviço, é um autônomo. E o próximo jogo depende do jogo atual. Então ele pode se prejudicar da forma que alguns falam. É absurdo que ainda tem gente que pense assim. O Cruzeiro reclamou, Flamengo reclamou, São Paulo reclamou, Fortaleza reclamou, Ceará reclamou. O Sport até então estava reclamando e agora ficou 'caladinho'. Então não tem essa. O erro está para qualquer região, infelizmente", relata.

Silvio fala sobre mudanças na comissão e falta de "pré-temporada" presencial "A comissão de arbitragem ela sofreu uma mudança radical. Saiu o antigo presidente que era o Wilson Seneme, e hoje assumiu o Rodrigo Cintra. Então o Cintra veio com a equipe toda nova, ficou poucos remanescentes da comissão anterior. Então é todo um trabalho novo, só que é aquela história de trocar o pneu com o carro em movimento", diz Paulo. Segundo o ábitro, um série de cursos já tradicionais do país em relação a arbitragem pararam de ser oferecidos a pelo menos dois anos, o que dificulta a capacitação. A mudança entre Seneme e Cintra ocorreu em fevereiro, apenas um mês antes do início do Brasileirão. Assim, o analista julga que há um caminho longo pela frente, mas que considera Cintra um nome capacitado para melhorar a arbitragem.