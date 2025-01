FCF é 100% favorável à realização da Copa do Nordeste, afirma vice-presidente

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 17-01-2024: Mauro Carmélio Neto, vice-presidente da FCF na Radio Esportes O POVO CBN. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

A Federação Cearense de Futebol é totalmente favorável à realização da Copa do Nordeste. O posicionamento foi revelado pelo vice-presidente da entidade, Mauro Carmélio Neto, em entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, na manhã desta sexta-feira, 17.

"Somos 100% favoráveis à Copa do Nordeste. Seria um egoísmo nosso impedir os clubes de arrecadarem mais com a Copa do Nordeste para poder a gente fazer no Estadual. Eu não teria recurso financeiro para poder bancar esse prejuízo que os clubes teriam", afirmou.



Em outro momento, o dirigente também explicou que a formação de dirigentes da Liga do Nordeste está praticamente encerrada. Isso porque, segundo ele, desde 2023, a CBF assumiu o controle da gestão do torneio regional. CBF detalhou tabela do Nordestão A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou a tabela detalhada da Copa do Nordeste 2025, que começa na próxima terça-feira, 21.

O jogo de abertura será justamente do Fortaleza. O Tricolor do Pici encara o Moto Club-MA, às 20 horas, no Estádio Presidente Vargas. O clube é o atual campeão do torneio e está no grupo A juntamente com Sport-PE, Vitória-BA, CRB-AL, Ferroviário-CE, Altos-PI, Sousa-PB e o Moto.