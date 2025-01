CBF marca sorteio dos grupos da Copa do Nordeste para dia 14 de janeiro

Evento será na próxima semana, em hotel do Rio de Janeiro, para definir a composição das quatro chaves do torneio regional. Últimos classificados serão conhecidos nesta quarta-feira, 8

Na última segunda-feira, 6, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) convidou as federações estaduais e os clubes para o sorteio dos grupos da Copa do Nordeste de 2025. O evento será na próxima terça-feira, 14, às 19 horas, no Hotel Grand Hyatt, no Rio de Janeiro.

A definição das chaves da primeira fase do Nordestão será quase uma semana depois do fim da Eliminatória, que decidirá as últimas quatro equipes classificadas para a etapa de grupos. A segunda fase da pré-Copa do Nordeste será disputada nesta quarta-feira, 8, e tem dois times cearenses: o Ferroviário encara o Treze-PB e o Maracanã mede forças com o CSA-AL.