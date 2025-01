Ferroviário e Tirol lutam, mas perdem na estreia da Copinha 2025

As duas equipes cearenses voltam a campo na próxima segunda-feira, 6. O Tubarão encara o Osasco Audax, enquanto a Coruja enfrenta a Ferroviária

O Ferroviário e o Tirol estrearam com derrota na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Tubarão da Barra acabou sendo superado por 2 a 1 pelo Athletico-PR no estádio José Liberatti, em Osasco (SP), pelo grupo 17, enquanto a Coruja perdeu para o Santos, por 1 a 0, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), pelo grupo 7.

O Ferroviário fez um jogo parelho contra o Furacão e saiu na frente do placar. Diotti, aos 15 minutos do primeiro tempo, marcou o gol que colocou o time cearense em vantagem. Aos 40, entretanto, o Rubro-Negro conseguiu o empate com Guilherme Back. Na segunda etapa, Lucas Amorim virou para os paranaenses.