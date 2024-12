Estado registrou oito casos de discriminação homofóbica no futebol no ano passado

Bandeira LGBTQIA+ no escanteio da Arena do Grêmio / Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

O Observatório da LGBTfobia no Futebol, iniciativa do coletivo de torcidas Canarinhos LGBTQ+, divulgou nessa semana o Anuário 2024 sobre episódios de homofobia, racismo e xenofobia registrados no futebol brasileiro, com casos registrados em estádios e na internet no ano passado. Entre as 78 ocorrências documentadas, as torcidas cearenses tiveram participação em oito — 10% do total. Destes episódios, quatro envolveram adeptos do Ceará, e os outros quatro foram com apoiadores do Fortaleza. O estado está no top-3 de mais casos, estando empatado em números com o Rio de Janeiro e ficando atrás de São Paulo, com 21.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Segundo o levantamento, a manifestação mais frequente foi por meio de cânticos homofóbicos vindos das arquibancadas. No entanto, houve uma exceção: o caso envolvendo Gabriel Lima, influenciador digital e torcedor do Ceará. Ele foi alvo de ataques nas redes sociais após publicar um vídeo dançando para celebrar a vitória do Vovô em uma partida da Copa do Nordeste.

Dois desses episódios, ocorridos em 2022, foram associados à torcida do Leão do Pici. O primeiro aconteceu durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior, quando o clube omitiu o número 24 na lista oficial de atletas inscritos, perpetuando um estigma homofóbico — no Jogo do Bicho, o numeral é atribuido ao veado. O segundo foi registrado na final do Campeonato Cearense, contra o Caucaia, ocasião em que cânticos preconceituosos teriam sido entoados nas arquibancadas. Em relação ao Alvinegro de Porangabuçu, um incidente foi registrado em 2022. A maior torcida organizada do clube divulgou um vídeo com uma música em tom de provocação, após o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) arquivar uma denúncia contra o grupo. Vina, jogador do Alvinegro à época, chegou a compartilhar o conteúdo nas redes sociais, gerando ainda mais repercussão. Todavia, o lado positivo destacado no Anuário é o posicionamento dos clubes em datas de relevância para a causa. Tanto Ceará quanto Fortaleza utilizaram suas redes sociais para se manifestar em ocasiões importantes, como o Dia Internacional Contra a Homofobia, celebrado em 17 de maio, e o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, em 28 de junho.