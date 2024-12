MPRJ denuncia conselheiro por homofobia contra o presidente do Flamengo

José Carlos Isidro Pereira, o Peruano, é acusado de incitação criminosa, racismo e injúria racial. Caso aconteceu no período eleitoral do clube

O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o conselheiro do Flamengo , José Carlos Isidro Pereira, o Peruano. Ele é acusado de homofobia contra o novo presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, o Bap. A denúncia aconteceu à Justiça por meio da da 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada, na última quarta-feira (18).

Peruano enviou mensagens injuriosas, ameaçadoras, homofóbicas, preconceituosas e discriminatórias sobre o executivo, segundo a denúncia. O caso aconteceu durante o processo eleitoral do Flamengo. Apoiador de Rodrigo Dunshee, Peruano enviou áudios em um grupo de aplicativo de mensagens com ataques homofóbicos a Bap.

“De acordo com a denúncia, em 08 de outubro de 2024, Peruano proferiu mensagens injuriosas, ameaçadoras, homofóbicas, preconceituosas e discriminatórias a respeito de Luiz Eduardo, todas compartilhadas por mensagens de áudio por aplicativo e em redes sociais, destinadas a um grupo de dirigentes do Clube. Tais práticas ofenderam a dignidade da vítima, em razão de sua suposta orientação sexual, com ampla repercussão na imprensa”, trecho da nota do MPRJ.

A Promotoria, aliás, ainda relata a necessidade de continuação das investigações para apurar outras manifestações homofóbicas do conselheiro. O órgão solicitou que a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) instaure um novo inquérito policial.

Bap, afinal, se tornou presidente do clube carioca no último dia 9 de dezembro e tomou posse na última quarta-feira (18), pela chapa “Raça, Amor e Gestão”, para o triênio até 2027.