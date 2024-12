Árbitro cearense Nailton Oliveira integra quadro de melhor arbitragem da Série A 2024

O cearense integra a lista de melhor arbitragem do Brasileirão 2024 junto com Rafael Klein, Neuza Back e Wagner Reway

O árbitro cearense Nailton Oliveira foi escolhido pela Comissão de Arbitragem da CBF para compor o melhor quarteto de arbitragem do Campeonato Brasileiro 2024. A equipe de melhores profissionais de arbitragem do Brasileirão foi divulgada na noite dessa segunda-feira, 16, tendo sido escolhida com base nos critérios técnicos adotados pela entidade.

"É uma alegria indescritível fazer parte dessa premiação, sabendo da qualidade que a arbitragem brasileira tem. Prova disso foram as diversas competições internacionais com representantes nossos em destaque. Agradeço à Comissão de Arbitragem por cada oportunidade que me foi dada", disse Nailton sobre o reconhecimento.

Carreira na arbitragem

Árbitro formado pela Federação Cearense de Futebol (FCF), Nailton apita jogos profissionais desde 2010. Sua primeira participação no quadro de arbitragem de uma partida da Série A foi em 2015, quando apitou o jogo entre Vasco e Internacional. Com um extenso currículo de jogos, o cearense almeja apitar partidas de Copa do Mundo.

Na última semana, o árbitro concedeu entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN. Em conversa com a equipe, Nailton falou sobre os principais desafios da profissão e relembrou o dia em que passou a integrar o quadro Fifa de arbitragem.

"Eu recebi a notícia no dia 9 de novembro de 2022, acho que o dia mais feliz da minha vida. Era um objetivo, sonho que eu tinha, integrar o quadro da Fifa. Desde 2014, quando entrei no quadro da CBF. Eu trabalhei pra isso, tive algumas quedas, necessidade de ser forte no processo, mas fui buscando e buscando dentro de campo e me tornando uma pessoa melhor. Fui trabalhando, vendo jogos, buscando evoluir dia após dia", frisou Nailton.