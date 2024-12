Árbitro cearense relembra entrada no quadro Fifa: "Dia mais feliz da minha vida"

Nailton Oliveira também falou ao programa Esportes do Povo, da rádio O POVO CBN, sobre o sonho de atuar em uma Copa do Mundo

Árbitro profissional de futebol desde 2014, o cearense Nailton Oliveira recebeu a insígnia de assistente da Fifa, entidade máxima do futebol, em 2023, e desde então figura na arbitragem de grandes jogos do Brasil e da América. Em entrevista ao programa Esportes do Povo, da rádio O POVO CBN, nesta sexta-feira, 13, ele relembrou o dia em que entrou no quadro da Fifa e também comentou sobre o desejo de um dia disputar uma Copa do Mundo.

"Eu recebi a notícia no dia 9 de novembro de 2022, acho que o dia mais feliz da minha vida. Era um objetivo, sonho que eu tinha, integrar o quadro da Fifa. Desde 2014, quando entrei no quadro da CBF. Eu trabalhei pra isso, tive algumas quedas, necessidade de ser forte no processo, mas fui buscando e buscando dentro de campo e me tornando uma pessoa melhor. Fui trabalhando, vendo jogos, buscando evoluir dia após dia", frisou ele.