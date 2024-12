Árbitro Fifa cearense detalha reclamações de jogadores e cita simulações: "Mancha o futebol"

Árbitro profissional desde 2014, Nailton comentou sobre as recorrentes simulações de jogadores nos jogos em que apita. Recentemente, ele foi convocado para formar a arbitragem das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

Em entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da rádio O POVO CBN , na manhã desta sexta-feira, 13, o árbitro assistente da Fifa, Nailton Oliveira, falou sobre os principais desafios da arbitragem no futebol.

“São situações culturais. [...] Por exemplo, quando termina a Série A do Cearense, os jogadores das equipes que descem para a Série B terão uma conduta de reclamação com a arbitragem maior do que quando estavam na Série A”, disse Nailton.

“No Brasileirão os jogadores têm uma conduta e na Conmebol têm outra conduta melhor em relação a situações de falta, as típicas simulações que tentamos combater dentro de campo. A questão da simulação mancha a imagem do futebol e a culpa acabando caindo sobre o juíz”, pontuou o árbitro cearense.

Em entrevista, o profissional revelou o protocolo seguido pela arbitragem antes de cada jogo. Segundo Nailton, os árbitros se reúnem para discutir a segmentação do confronto e as características das equipes envolvidas na partida. Além disso, jogadores com histórico de reclamações também são pauta da reunião, porém nada que interfira no desempenho de quem comanda o apito.

“Nós temos reuniões prévias do jogo, na qual conversamos sobre a forma de trabalhar do árbitro, a forma que o assistente vai se adaptar ao árbitro, quem é o melhor jogador de cada equipe, qual a forma de jogar, qual jogador propõe essas situações de simulação etc. Mas isso são apenas observações que levamos para o campo, e não chave principal para qualquer decisão”, concluiu Nailton Oliveira.