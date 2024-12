Floresta anuncia Marcelo Chamusca como novo treinador para 2025

O novo comandante do Lobo da Vila Manoel Sátiro já desembarca na capital cearense nesta quarta-feira, 18, para conhecer o plantel e iniciar os trabalhos. Em território cearense, Chamusca não disputará o estadual pela primeira vez. Em 2015, ergueu o troféu da competição, que voltou a vencer com o Ceará em 2018.

De olho na temporada de 2025, o Floresta contratou o técnico Marcelo Chamusca para assumir o comando técnico da equipe já no Campeonato Cearense, com estreia marcada para o sábado do dia 18 de janeiro, às 19 horas, diante do barbalha.

O treinador de 58 anos é natural de Salvador/BA, e passou por grandes clubes como Bahia, Fortaleza, Ceará, Guarani, Atlético/GO, Paysandu, Vitória, Botafogo/RJ, Náutico e Ponte Preta. Com o trabalho mais recente sendo fora do país, no Al-Faisaly FC, da Arábia Saudita.

Com histórico de acessos nas divisões do futebol brasileiro, incluindo a Série C com o Salgueiro, a Série B com o Guarani e a Série A com o Ceará em 2018, Chamusca comandará um novo Floresta, que buscar subir à Série B do Brasileirão e planeja investir para ser competitivo na divisão.