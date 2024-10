Atleta é suspenso por manipulação em jogo da 3ª divisão cearense; FCF quer banimento

Ewerton da Silva Souza foi punido pela Primeira Comissão Disciplinar do TJDF com 270 dias de suspensão e R$ 50 mil de multa. O volante é ex-jogador do Itarema e protagonizou lance bizarro que gerou suspeita

Em nota, a FCF comunicou que recorrerá ao Tribunal Pleno para que a sanção seja “agravada”. Para a entidade, a punição foi “insuficiente”. “Reafirmamos que não toleramos manipulação de resultados ou qualquer conduta ilícita que comprometa a integridade do futebol cearense. Em face dessa postura, a presidência da entidade solicitou que o departamento jurídico da Federação ingresse no processo para buscar o agravamento da pena”.

O ex-atleta do Itarema, Ewerton da Silva Souza, foi punido pela Primeira Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol do Ceará (TJDF) por envolvimento em manipulação de resultado. O volante terá que cumprir 270 dias de suspensão e pagar multa de R$ 50 mil. A investigação ocorreu após o atleta protagonizar um lance bizarro em partida da terceira divisão do Campeonato Cearense.

O jogo aconteceu no dia 15 de julho, no estádio Almir Dutra, entre Itarema e Tianguá. Na ocasião, no fim do primeiro tempo, Ewerton perdeu a bola na intermediária duas vezes consecutivas, o que acabou resultando no gol do time adversário. A forma estranha como o lance aconteceu levantou a suspeita de que o atleta estaria envolvido em manipulação de resultado.

A situação causou uma revolta geral entre os atletas do Itarema, que tentaram agredir Ewerton e ameaçaram abandonar a partida. O treinador da equipe substituiu o camisa 8 e o confronto, válido pela quinta rodada, seguiu. No fim, o Tianguá venceu por 2 a 0.



Após o término do jogo, o Itarema anunciou a rescisão de contrato com Ewerton. Na época, a SportRadar, empresa responsável por monitorar lances suspeitos de manipulação, entrou em contato com a Federação Cearense de Futebol relatando o fato ocorrido. A entidade encaminhou o caso ao Ministério Público.