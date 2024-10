Com Saulo e Sasha, Ceará e Fortaleza promovem eventos para celebrar o Dia das Crianças

As celebrações com os jovens torcedores e familiares ocorreram na sede de ambos os clubes

Ceará e Fortaleza promoveram eventos em suas sedes para celebrar o Dia das Crianças neste sábado, 12 de outubro. Os clubes abriram as portas do CT Carlos de Alencar Pinto, em Porangabuçu, e o Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici, para receber crianças e familiares.

O atacante Saulo Mineiro, do Vovô, marcou presença no evento alvinegro, que contou com dezenas de crianças. O jogador está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não joga contra a Ponte Preta neste sábado, às 17 horas, no Castelão, pela 31ª rodada da Série B.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Já no Pici, a festa foi conduzida pelo volante Lucas Sasha. O jogador atendeu os jovens torcedores do Leão e as famílias com fotos, abraços e sorrisos. O evento, que ocorre anualmente, foi organizado pelo Bem Tricolor, projeto social do clube.