Graças a critério de desempate, Floresta escapa do rebaixamento na Série C

O Verdão da Vila soma 19 pontos, e um critério de desempate impede que seja ultrapassado. Mesmo que Sampaio Corrêa e Aparecidense vençam suas próximas partidas, no sábado, 24, igualando os 19 pontos do Floresta, o time cearense ainda levará vantagem no desempate, pois tem cinco vitórias, contra três dos adversários. Assim, mesmo que o Floresta perca na próxima rodada, a equipe permanecerá à frente na tabela.

Mesmo com a derrota em casa por 3 a 1 para o Athletic Club , o Floresta se beneficiou das derrotas de Sampaio Corrêa e Aparecidense na 18ª rodada – a penúltima da fase de classificação. Ambas as equipes, que ocupam a zona de rebaixamento, possuem 16 pontos.

O Floresta está livre do rebaixamento na Série C do Campeonato Brasileiro. Graças a uma combinação de resultados e ao critério de desempate, o Verdão da Vila Manoel Sátiro garantiu sua permanência na competição para o próximo ano. Sem chances de avançar para a próxima fase, a equipe cearense ainda tem um compromisso a cumprir pelo torneio nacional.

Dessa forma, a torcida do Floresta já pode celebrar a permanência na Série C, garantindo a disputa da terceira divisão do Campeonato Brasileiro pelo quinto ano consecutivo.

Apesar do rebaixamento do Ferroviário, o Floresta pode não ser o único representante do Ceará na Série C em 2025. O Iguatu segue na luta pelo acesso na Série D e está nas quartas de final, onde enfrentará o Anápolis em dois jogos. Se superar o adversário, o Azulão garantirá seu acesso.