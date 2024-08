Floresta é superado pelo Athletic no PV e encerra sequência invicta na Série C

Floresta foi derrotado pelo Athletic Club na noite deste sábado, 17, pela Série C Crédito: Kely Pereira / Floresta

O Floresta foi derrotado pelo Athletic Club-MG na noite deste sábado, 17. Jogando no Estádio Presidente Vargas, a equipe alviverde perdeu por 3 a 1 para o Esquadrão de Aço em partida válida pela 18ª rodada da Série C do Brasileirão. Com o resultado, o Verdão encerrou uma sequência de sete jogos sem perder e segue na 13ª colocação com 19 pontos, dois a frente do Sampaio Corrêa, 17º colocado. Com isso, o Verdão precisa vencer o São Bernardo-SP na última para zerar qualquer chance de uma queda para a Série D. A partida será disputada no sábado, 24, fora de casa, às 17 horas (de Brasília). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Floresta 1x3 Athletic Club: o jogo Treinado por Marcelo Cabo, o Lobo da Vila iniciou a partida diante do Athletic da pior forma possível: sofrendo gol. Logo aos 2 minutos, Denilson aproveitou erro da defesa alviverde em escanteio e marcou o primeiro gol do clube mineiro no duelo.

Após o tento, o Verdão até conseguiu se organizar taticamente, mas acabou sofrendo outro tento aos 18. No lance, Paul Villero tocou para Geovane, que deu uma caneta no zagueiro Icaro e acertou o ângulo, sem chances para o goleiro. O Floresta ainda criou chances com Pará e Wescley, mas Glauco, arqueiro do Esquadrão, agiu bem nas duas ocasiões. E, se o time cearense não conseguiu marcar, o mineiro aproveitou a oportunidade que teve. Isso porque, aos 40 minutos, o Athletic marcou seu terceiro tento. Na oportunidade, Denilson recebeu na área e tocou na saída do goleiro Luiz Daniel para ampliar o placar no PV. O Lobo ainda marcou um gol com Bismark, mas foi assinalado impedimento.

No segundo tempo, o cenário da partida seguiu semelhante. Aos 14, o goleiro do Floresta realizou bela defesa ao espalmar chute no ângulo de Douglas Pelé após cobrança de falta. Depois, a equipe alviverde ainda diminuiu a vantagem. Aos 22, Watson cruzou e Glauco se atrapalhou. Atento, Buba apenas escorou de peito para marcar o primeiro gol do Verdão no embate. Após o tento, o Floresta cresceu no duelo e começou a pressionar o time mineiro. Primeiro, Buba finalizou por cima. Depois, Marcelo finalizou de longe e a bola passou à esquerda da meta adversária. Aos 39, o Athletic ainda balançou as redes, mas o gol foi invalidado.