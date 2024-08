Iguatu busca empate contra Manaus e disputa jogo decisivo em casa na Série D

Iguatu buscou o empate diante do Manaus fora de casa Crédito: João Marcos Lima/ADI

Único cearense classificado para as oitavas de final da Série D, o Iguatu segue vivo na disputa pela classificação às quartas de final da competição. No último sábado, 10, o Azulão do Centro-Sul foi até a Arena da Amazônia para disputar o jogo de ida diante do Manaus-AM e empatou em 2 a 2. No confronto da volta, em casa, no próximo sábado, a equipe cearense precisa de uma vitória simples para avançar. Em uma partida equilibrada, o time comandado por Flávio Araújo largou em desvantagem ao sofrer um gol aos 11 minutos de partida e tomar o segundo tento dois minutos depois. Na volta para a etapa decisiva, a equipe cearense mudou de postura e passou a pressionar o adversário. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Aos 24 minutos, Fernando Ceará marcou para o Azulão, diminuindo a vantagem do time da casa. Nos acréscimos, o zagueiro Uesles cabeceou para dentro da rede após cobrança de escanteio e concedeu o empate ao Iguatu.