Com gol no fim, Floresta alcança empate em 2 a 2 diante do Ypiranga no PV

Floresta e Ypiranga se enfrentaram nesta segunda-feira, 12, pela Série C no estádio Presidente Vargas. Crédito: Kely Pereira/Floresta EC

O Floresta segue vivo na briga pela permanência na Série C do Brasileirão de 2024. No estádio Presidente Vargas, o Lobo da Vila Manuel Sátiro alcançou com gol nos nos acréscimos um empate em 2 a 2 contra Ypiranga-RS, em partida válida pela 17ª rodada do certame nacional. Com a igualdade, o Verdão da Vila foge da briga contra o descenso, já que acumula 19 pontos após 17 jogos, ocupando a 13ª colocação. Primeiro time dentro da zona de rebaixamento, o Sampaio Corrêa contabiliza 16 pontos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A primeira fase da competição se encerra na 19ª rodada, que será disputada no dia 24, às 17 horas. Nas duas rodadas finais, o Floresta joga contra o Athletic em casa, em jogo realizado no próximo sábado, 17, às 19h30min, e em seguida será visitante diante do São Bernardo.