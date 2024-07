Ferroviário recebe CSA no PV em confronto direto para sair do Z-4 da Série C

Goleiro Douglas Dias em treino do Ferroviário no Elzir Cabral Crédito: Lenilson Santos/Ferroviário

Na reta final da Série C, o Ferroviário vai receber o CSA-AL, no estádio Presidente Vargas, na noite deste sábado, 27, às 19h30min, pela 15ª rodada. Na tabela da competição, apenas dois pontos e dois outros times — Sampaio Corrêa e Confiança — separam as equipes. Na 18ª colocação, uma vitória pode tirar o Tubarão da zona de rebaixamento. Contudo, mesmo vivendo uma situação parecida, o clube alagoano vive um momento mais positivo, tendo a sexta melhor campanha nos últimos cinco jogos. Contando com o apoio da torcida coral, o time da Barra do Ceará disponibilizou ingressos promocionais, além de "tickets extras" para os torcedores que comprarem antecipadamente.

Para a partida, o treinador Paulinho Kobayashi terá desfalques importantes. Dois de seus volantes, Marciel e Lincoln, estão suspensos. O primeiro foi expulso no empate contra Confiança, na última segunda-feira, 22. Na mesma partida, Lincoln completou a série de três cartões amarelos, ainda no banco de reservas. Com isso, o treinador deve manter uma formação parecida, com uma linha de cinco jogadores na fase defensiva. Ernandes e Robson devem compor dupla de volantes. No setor ofensivo, o trio Ciel, Marcelinho e Nicholas deve ser mantido, ainda que Gabryel também possa começar entre os titulares.