Marcelo Cabo exalta vitória do Floresta e fala sobre campanha de recuperação

“Cheguei no Floresta em uma situação muito ruim. O time tinha quatro jogos e quatro derrotas, os meus primeiros jogos também foram com derrota e agora nós conseguimos treze pontos em seis jogos”, analisa Cabo.

Restando apenas seis jogos para o fim da primeira fase da terceira divisão, o Lobo da Vila vê diminuir as chances de rebaixamento após ter iniciado a campanha com uma sequência de sete reveses e ter ocupado a lanterna por cinco rodadas.

Ao vencer o CSA-AL por 2 a 1 na noite desse domingo, 14, o Floresta se afastou da zona de rebaixamento da Série C, passando a ocupar a 13ª posição na tabela, com 13 pontos somados. Em entrevista coletiva pós-jogos, o técnico Marcelo Cabo falou sobre a recuperação do Lobo da Vila na competição e projetou o desempenho para as próximas rodadas.

O triunfo sobre o CSA foi a segunda vitória do Verdão fora de casa nesta temporada. Sobre a partida, Marcelo reconheceu o bom desempenho de sua equipe. “Tivemos muita dificuldade jogando com seis desfalques hoje. Terminei o jogo com um zagueiro de volante e um ponta de nove para poder conter o ímpeto do CSA dentro do jogo. Mas viemos com uma estratégia bem definida para levar essa vitória”, disse o comandante.

O duelo marcou o reencontro de Cabo com seu ex-clube. O técnico teve duas passagens pelo time alagoano, pelo qual revela ter “muito respeito e gratidão eterna".

Agora, a equipe da Vila Manoel Sátiro se prepara para receber o Sampaio Corrêa no Presidente Vargas às 20 horas da próxima segunda-feira, 22. Para o restante da primeira fase, Cabo projeta uma campanha realista. “Temos mais 18 pontos para disputar. Se ganharmos 13, conseguiremos até brigar por algo mais, mas eu prefiro ser pé no chão e seguir passo a passo atingindo metas dentro da competição”, finaliza o técnico.