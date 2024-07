Série D: Maracanã supera Potiguar e volta a vencer no certame

Entrando em campo pela 13ª rodada da Série D na tarde deste domingo, 14, o Maracanã recebeu o Potiguar no estádio Almir Dutra e venceu o adversário por 2 a 0. Os gols da partida foram anotados no segundo tempo por João Luís (Índio) e Vinícius Canindé.

Com o resultado, a equipe de Júnior Cearense encerra a sequência ruim e volta a anotar três pontos após três rodadas. Apesar do placar vitorioso, o Maracanã permanece na vice-lanterna do grupo C do campeonato e não possui chances de avançar para a segunda fase da Série D.

O time metropolitano poderá ser o único cearense na disputa a não avançar de fase. O Iguatu é o atual vice-líder do grupo e está garantido na fase seguinte. O Atlético-CE, por sua vez, precisa apenas de uma vitória para garantir a classificação.