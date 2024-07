Série D: Iguatu e Atlético-CE são derrotados na reta final; confira situação dos times

Representantes cearenses na Série D, Iguatu e Atlético-CE entraram em campo na tarde deste sábado, 13, para disputar partidas válidas pela 13ª rodada da primeira fase. Em reta final da competição, a corrida pela classificação para a segunda etapa segue acirrada no grupo C do campeonato.

Vice-líder do grupo e o cearense com a melhor campanha no certame, o Iguatu encerrou sua sequência de cinco jogos de invencibilidade ao ser derrotado pelo Santa Cruz de Natal por 2 a 1 no estádio Barrettão, em Ceará-Mirim (RN).

Com o revés, o Azulão do Centro-Sul segue na segunda colocação do grupo, com 24 pontos somados e a três pontos de distância do líder Treze FC. Praticamente classificado, na última rodada o time de Flávio Araújo receberá o Sousa-PB, no estádio Morenão, às 16 horas do próximo domingo, 21.