Ferroviário recebe Ferroviária no PV e mira se aproximar do G-8 da Série C

Atacante Marcelinho comemora gol no jogo Ferroviário x São José, no PV, pelo Campeonato Brasileiro Série C 2024 Crédito: Lenilson Santos/Ferroviário

Após conquistar a terceira vitória na Série C, diante do São José-RS, o Ferroviário volta a campo para enfrentar a Ferroviária-SP. Em partida válida pela 10ª rodada do campeonato, as equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 26, às 21 horas, no estádio Presidente Vargas. O confronto será transmitido pela DAZN e Zapping. O confronto marca o reencontro das equipes após protagonizarem a final da Série D de 2023. Tendo o retrospecto de um empate e uma vitória do Ferrão, o duelo acontece em outras circunstâncias. Se o Tubarão levou a melhor no último confronto, desta vez a Ferroviária chega com o favoritismo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Mesmo com a confiança recuperada após o último jogo, o Ferroviário vê um desafio difícil pela frente. Para engatar a segunda vitória consecutiva em casa, o time coral terá de derrubar a invencibilidade da equipe de Araraquara, que ainda não conheceu a derrota na Terceirona, assim como o Botafogo-PB. A Locomotiva ocupa a sexta posição da tabela, com 17 pontos somados após quatro vitórias e cinco empates.

Além de não ter sido superada nesta edição da Série C, a equipe paulista possui a segunda melhor defesa do campeonato, com apenas quatro gols sofridos. Em contraste, o Ferroviário possui a retaguarda mais vazada do torneio, com 20 tentos concedidos. Para a partida, o técnico Paulinho Kobayashi terá a vantagem de contar com todas as peças à disposição. Sem desfalques no plantel coral, somente o atacante Vinicius Alves está pendurado. Ademais, o Ferrão contará com o habitual bom desempenho diante de sua torcida. O escrete cearense ostenta 59% de aproveitamento como mandante na Série C.