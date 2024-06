Trio de ataque marca, Ferroviário vence São José no PV e sobe na tabela da Série C

Atuando em casa, o Peixe iniciou o duelo tentando tomar as rédeas, mas encontrou dificuldades para criar chances e pouco conseguiu passar do meio-campo nos dez primeiros minutos. Por outro lado, o São José, apesar de ter menor posse de bola, também se mostrou atento.

Com o resultado positivo, a equipe cearense chega aos dez pontos somados na Terceirona e agora ocupa, de forma provisória, a décima primeira colocação. O próximo compromisso do time será na próxima quarta-feira, 26, diante da Ferroviária-SP, no PV.

O Ferroviário voltou a sentir o sabor da vitória na Série C na noite desta quarta-feira, 19. No Estádio Presidente Vargas, o Tubarão da Barra bateu o São José-RS por 3 a 2 em duelo atrasado da quarta rodada da competição nacional. Marcelinho, Ciel e Gabryel Martins marcaram para o time coral, enquanto Rafael Carrilho e Tiago Pedra descontaram para os gaúchos.

Em um jogo truncado, a grande oportunidade de balançar as redes aconteceu apenas aos 17 minutos e resultou em gol coral. Após troca de passes errada no meio-campo do time gaúcho, Ciel arrancou em velocidade e cruzou na medida para Marcelinho, que acertou belo voleio e cravou seu tento para abrir o placar no PV.

Depois, o próprio Marcelinho levou perigo ao passar para Marciel chegar finalizando. A bola, porém, foi para fora. Melhor no jogo, o Ferroviário voltou a estufar o barbante aos 28 minutos. No lance, Ciel ganhou disputa com o defensor e finalizou firme no canto do goleiro Fábio Rampi.

Após os dois gols, o Tubarão baixou suas linhas e acabou chamando o adversário para o seu campo. Com isso, o São José aproveitou falha de Douglas Dias na saída em cruzamento e descontou com Rafael Carrilho aos 36.