Ciel marca primeiro gol na Série C e volta a balançar as redes após três meses

Ciel marcou seu primeiro gol na Série C 2024 Crédito: Lenilson Santos

A vitória de 3 a 2 do Ferroviário diante do São José teve o trio de ataque como protagonista. Voltando como titular após ter sido poupado diante do Athletic, Ciel marcou o segundo gol da partida e o primeiro dele na atual temporada da Série C. Aos 28 minutos de jogo, com 1 a 0 no placar, Ciel recebeu a bola no meio de campo, se livrou de dois marcadores e finalizou da entrada da área para ampliar o placar para o Tubarão da Barra. Antes do tento, o camisa 99 já havia contribuído com o passe final para o primeiro gol da partida, anotado por Marcelinho. "Trabalhei, busquei e graças a Deus fui feliz em fazer esse gol e dar uma assistência pro Magrelinho e conseguir o objetivo da gente, que era essa vitória", disse o atacante após a partida.