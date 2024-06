Ferroviário recebe o lanterna São José e busca ampliar distância do Z4

Equipes se enfrentam hoje às 19 horas no Presidente Vargas por partida adiada da Série C

O Ferroviário entra em campo na noite desta quarta-feira, 19, para enfrentar o São José pela quarta rodada da Série C, partida que havia sido adiada devido às enchentes no Rio Grande do Sul. As equipes se enfrentam às 19 horas no estádio Presidente Vargas. A partida terá transmissão na DAZN e no Nosso Futebol.

Vindo de uma sequência de duas derrotas fora de casa, o Tubarão da Barra terá a vantagem de jogar em seus domínios para voltar a vencer no campeonato. Além do fator casa, o clube da Barra vai a campo com um leve favoritismo diante do São José, que assumiu a lanterna da Terceirona após a última rodada. Com dois jogos a menos, o clube sulista possui apenas uma vitória em seis jogos.

Técnico do Ferrão, Kobayashi admitiu a mudança de objetivo após a derrota de 3 a 1 diante do Athletic. Segundo o treinador, o clube está focado em manter-se na terceira divisão e não mais em entrar no G-8. Com a primeira fase da competição já na metade, a posição mais alta que o Ferroviário atingiu na tabela foi a 14ª colocação.