Série D: Oitava rodada finaliza com dois cearenses na zona de classificação; veja resultados

As equipes cearenses da Série D entraram em campo nessa quarta-feira, 12, pela oitava rodada da competição, fase que marcou o início dos jogos de returno da primeira fase. Em geral, o saldo da rodada foi positivo para os representantes alencarinos. Com exceção apenas do Maracanã, que foi derrotado por 3 a 2 em uma partida polêmica diante do Sousa-PB.

Iguatu 1 x 0 América-RN

Recebendo o América-RN em casa, o Iguatu venceu por 1 a 0 com gol de Herbert ainda aos 18 minutos do primeiro tempo. Com os três pontos somados, o Azulão do Centro-Sul garantiu a vice-liderança do grupo C e segue sendo o time cearense com a melhor campanha na competição. Na próxima rodada, a equipe visita o Potiguar, atual lanterna da chave.