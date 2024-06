Série D: Maracanã deixa o campo após juiz voltar atrás em decisão de gol anulado

Durante os acréscimos do segundo tempo, a equipe paraibana desempatou com um gol de Diego Ceará. No lance dentro da área, Gionnotti recebeu a bola e caiu após contato com um defensor do Maracanã. Já no chão, a bola teria tocado o braço do jogador e sobrado para Diego Ceará, que marcou o gol da vitória.

A decisão deu início a uma confusão generalizada dentro de campo envolvendo toda a delegação do Maracanã, o que resultou na expulsão do fisioterapeuta, treinador de goleiros e preparador físico da equipe metropolitana. O tumulto só foi controlado após o Azulão abandonar o campo por 18 minutos. Com a equipe do Maracanã retornando do vestiário, a partida seguiu até os oitenta minutos.

Em súmula, o árbitro registrou “confrontação e desrespeito” por parte da comissão técnica do Azulão e intervenção do vice-presidente do time.



Com o resultado, o Maracanã permanece na sétima posição do grupo C com cinco pontos somados e pode assumir a lanterna caso o Potiguar vença hoje. Agora, a equipe de Júnior Cearense entra em campo no próximo domingo, 16, jogando diante do Santa Cruz de Natal no Almir Dutra.