Série D: Maracanã e Iguatu empatam no Almir Dutra e se complicam no grupo C

Com o resultado, o Iguatu é o único time cearense que permanece na zona de classificação do grupo

Protagonizando o terceiro confronto cearense da Série D, Maracanã e Iguatu se enfrentaram pela quinta rodada da competição na tarde deste domingo, 29, no estádio Almir Dutra. Jogando na presença de um bom público, as equipes empataram em 2 a 2 e deixaram o campo com apenas um ponto somado.

Mesmo jogando fora de casa, o Iguatu iniciou a partida com superioridade. Logo aos 2 minutos de jogo, o Azulão do Centro-Sul abriu o placar com gol do volante Diego Viana após uma cobrança de escanteio e saiu à frente no marcador. Com a vantagem no placar, o time interiorano soube manter o ritmo de jogo e dominar o duelo durante a maior parte do primeiro tempo.

Recuado após o gol sofrido, o Maracanã encontrou dificuldades para criar e desenvolver jogadas no campo adversário. O cenário mudaria somente no fim do primeiro tempo, com um pênalti marcado para o time metropolitano após a arbitragem identificar toque de mão do zagueiro Uesles, que foi expulso após receber o segundo cartão amarelo. Na cobrança, Pio converteu e igualou o placar para o Maracanã.