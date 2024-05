Série D: Atlético-CE é derrotado pelo Treze em casa e permanece na lanterna do grupo

Em partida válida pela quinta rodada da Série D, o Atlético-CE recebeu o Treze-PB, no Domingão, na tarde deste sábado, 25. Após conquistar a primeira vitória na competição diante do Maracanã, a Águia da Precabura não conseguiu repetir o bom resultado diante do Treze e perdeu por 2 a 0. Com a derrota, o time cearense permanece na lanterna do grupo C da quarta divisão nacional.

Equipe com o melhor aproveitamento na competição e líder do grupo C, o Treze contou com o maior número de torcedores nas arquibancadas e soube usar o apoio da torcida ao seu favor no duelo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No início da partida, o Atlético-CE se destacou aproveitando o primeiro lance e levando a bola para o fundo da rede logo no primeiro minuto de jogo. O gol, entretanto, foi anulado após impedimento marcado. Após o lance, a equipe de Jazón Vieira continuou criando chances e sendo superior durante a maior parte do primeiro tempo.