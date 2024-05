Presidente da FCF exalta Castelão entre as sedes da Copa Feminina de 2027

Mandatário afirmou que a escolha de Fortaleza como sede é um resultado do crescimento da modalidade no Estado

"Estamos habilitados, agora começa o trabalho para cumprirmos o caderno de encargos da FIFA. Temos o apoio do governo estadual e municipal para trazer mais um evento internacional de futebol. Os que fazem o futebol cearense feminino merecem pela dedicação e determinação no crescimento da modalidade. Agora é trabalhar mais ainda", disse o dirigente.

Presidente da Federação Cearense de Futebol, Mauro Carmélio enalteceu a Arena Castelão estar entre as dez arenas que receberão os jogos da Copa do Mundo Feminina de 2027 . Em contato exclusivo com o Esportes O POVO , o mandatário afirmou que a escolha de Fortaleza como sede é um resultado do crescimento da modalidade no Estado.

A decisão foi divulgada na madrugada desta sexta-feira, 17, pela Fifa após votação de 211 associações-membro da entidade máxima do futebol em um Congresso realizado em Bangkok, na Tailândia. A comitiva brasileira concorria com a candidatura conjunta de Alemanha, Bélgica e Holanda.



A competição mundial acontecerá entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027. Além do Castelão, outros nove estádios receberão os jogos da Copa: Arena Fonte Nova (Bahia), na Arena de Pernambuco (Pernambuco), no Maracanã (Rio de Janeiro), na Neo Química Arena (São Paulo), na Arena Pantanal (Mato Grosso), na Arena da Amazônia (Amazonas), no Mané Garrincha (Brasília), no Mineirão (Minas Gerais) e no Beira-Rio (Rio Grande do Sul).