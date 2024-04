Presidente do Pacajus e irmão ameaçam equipe de arbitragem com ataques homofóbicos e machistas

O presidente do Pacajus, Cristiano Cortez, ameaçou a equipe de arbitragem com agressões na partida contra o Cariri, na Série B do Campeonato Cearense, que culminou no rebaixamento do Índio do Vale do Caju: "Todos vão apanhar e você (quarta árbitra, Ingrede dos Santos) também".

O irmão do dirigente, Everton Cortez, invadiu o gramado ao término do jogo e proferiu ofensas machistas e homofóbicas contra o árbitro de campo, Natanael Freitas de Sá, e a quarta árbitra. A partida entre Pacajus e Cariri ocorreu no último dia 31 de março, terminando com derrota do Índio do Vale do Caju por 2 a 1.

Na súmula, Natanael registrou que o irmão do presidente do Pacajus direcionou ataques contra Ingrede de forma contínua. Frases como: “Você deveria estar atrás de um fogão", "O seu escudo você ganhou sem merecer, sua burra" e "Serve nem para levantar a placa de substituição”.