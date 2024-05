Série C: após derrota na estreia, Floresta encara o Volta Redonda no Rio de Janeiro

O começo de Série C do Campeonato Brasileiro não foi da forma que o Floresta esperava. O Lobo da Vila Manoel Sátiro foi derrotado por 2 a 1, pela equipe do Botafogo-PB, no Estádio Presidente Vargas, no último domingo, 21.

Agora, longe dos seus domínios, no Rio de Janeiro, a equipe cearense enfrenta um embalado Volta Redonda-RJ, que venceu o Remo-PA, em Belém do Pará, na primeira rodada do certame.

A partida será no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, às 19h30min. Os donos da casa chegaram perto do acesso à Série B na última temporada.