Ferroviário abre check-in e inicia venda de ingressos para estreia em casa contra Aparecidense

O Tubarão estreia como mandante na Série C nesta segunda-feira, 29, diante da Aparecidense, no estádio Presidente Vargas

Após a estreia com derrota diante do Figueirense fora de casa, o Ferroviário volta a entrar em campo pela segunda rodada da Série C. Fazendo seu primeiro jogo em casa casa na competição, o Tubarão da Barra receberá a Aparecidense na próxima segunda-feira,29, no estádio Presidente Vargas, às 20 horas. A venda de ingressos e a liberação de check-ins para a partida iniciaram nessa quarta-feira, 24.

Os sócios-torcedores do clube da Barra poderão realizar o check-in por meio do site Sócio Coral. Já os ingressos poderão ser adquiridos virtualmente no site Efolia ou nos seis pontos de venda oficiais do Ferrão. O valor dos bilhetes variam de R$ 30 a R$ 120. Crianças de até 12 anos não pagam entrada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira os valores:

Arquibancada (Setores Azul e Laranja) : R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Promoção Meia Solidária: R$ 30 + 1kg alimento

: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) Promoção Meia Solidária: R$ 30 + 1kg alimento Cadeira (Setor Social): R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia)

Promoção Meia Solidária: R$ 60 + 1kg alimento

Ferroviário x Aparecidense

Com a estreia negativa, o Ferroviário ocupa a 15ª posição na tabela da Série C. Para se recuperar do início desfavorável na competição, o Tubarão conta o apoio da torcida Coral para superar o adversário em seus domínios.