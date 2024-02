"Exagerado e complicado", diz presidente do Ferroviário sobre o mercado brasileiro

O dirigente explicou ser necessário ter "zelo e cuidado com o dinheiro do clube" e enfatizou a dificuldade para contratar atletas devido aos custos elevados para concluir as transações

Presidente do Ferroviário, Aderson Maia comentou sobre a supervalorização do mercado do futebol brasileiro em participação ao quadro “Cadeira Elétrica” do Trem Bala, transmitido no YouTube do O POVO, nesta terça-feira, 20. O dirigente explicou ser necessário ter “zelo e cuidado com o dinheiro do clube” e enfatizou a dificuldade para contratar atletas devido aos custos elevados para concluir as transações.

“A supervalorização, sim. Está muito exagerado. Estamos notando isso e tendo dificuldade. Alguns jogadores não estão valendo o que ganham. Precisamos ter zelo e cuidado com o dinheiro do clube que é escasso. O mercado está complicado”, disse.

Aderson Maia ainda explicou que a falta de palavra, relatado pelo CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, em entrevista coletiva na segunda-feira, 19, realmente está acontecendo e culpou empresários por responderem pelos atletas, criando, assim, expectativas nos torcedores e no clube, gerando uma reação oposta quando a negociação não é finalizada.