Maurício Copertino é o novo técnico do Ferroviário

Profissional irá comandar o Tubarão da Barra no Campeonato Cearense, na Copa do Brasil e na Série C do Brasileirão na temporada 2024

O Ferroviário anunciou nesta quarta-feira, 31, a contratação de Maurício Copertino para o cargo de técnico do Tubarão da Barra até o final da temporada. O profissional chega após a saída de Matheus Costa, que comandou o grupo coral na pré-Copa do Nordeste — em que o time foi eliminado pelo Asa — e no início do Estadual. Ele deve desembarcar em Fortaleza na quinta-feira, 1°, acompanhado do irmão, Marcelo Copertino. O clube contará ainda com a chegada do preparador físico Carlisson Fernandes.

Maurício Copertino chega ao Ferroviário com uma bagagem nacional e internacional. No Brasil, ele foi auxiliar técnico de Vanderlei Luxemburgo em Palmeiras, Vasco, Cruzeiro e Corinthians e possui passagens pela seleção brasileira olímpica, além de ter trabalhado em outros clubes brasileiros como Internacional, Bahia e Atlético-MG. Fora do Brasil, o profissional treinou o Zhejiang Yiteng, da China.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Busca por nomes

Antes de anunciar Maurício Copertino, o Ferroviário fez uma proposta pelo técnico Zé Augusto, que hoje comanda o Maranhã, adversário do grupo na Copa do Brasil. O treinador recusou, no entanto, a proposta, conforme apurado pelo Esportes O POVO.