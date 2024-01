Ceará vence Fortaleza no sub-20 e conquista a primeira edição da Taça FCF

A competição contou com cinco clubes: os quatro cearenses que disputarão a Copinha (Atlético Cearense, Ceará, Floresta e Fortaleza) e um convidado (Tiradentes, do Piauí). Foram cinco rodadas na fase inicial e cada equipe atuou quatro vezes. Os dois times com mais pontos se classificaram para a decisão.

O Ceará venceu o Fortaleza por 1 a 0 e conquistou a primeira edição da Taça FCF, campeonato sub-20 preparatório para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida foi realizada nesta sexta-feira, 15, no CT Ribamar Bezerra, que pertence ao Tricolor do Pici e fica em Maracanaú. O gol foi marcado por Kadu.

O Leão, que vinha invicto, acumulou dez pontos: três vitórias e um empate. O Ceará somou seis, com dois triunfos e duas derrotas. Floresta, Tiradentes e Atlético finalizaram suas participações com quatro pontos cada. O Clássico-Rei daquela etapa terminou com vitória tricolor por 3 a 2.

O jogo

O Alvinegro abriu o placar logo nos primeiros instantes do Clássico-Rei. Após lançamento de Kauã para a área, Kadu finalizou de primeira e marcou pela quarta vez na competição. Ele terminou o torneio como o artilheiro.

A partida continuou movimentada nos minutos seguintes. Buscando o empate, o Fortaleza teve boa chance em cabeceio de Iarley, defendido pelo goleiro César. Depois, o arqueiro parou as tentativas de Caio Dantas, que arriscou de longe, e de Geilson, mais perto da meta.



Na tentativa de ampliar a vantagem, o Ceará criou oportunidade com Enzo, defendida pelo goleiro Carlos. A resposta do Tricolor, pouco antes do fim da primeira etapa, foi em chute de Riquelme, que finalizou para fora.

No início do segundo tempo, o Fortaleza ficou próximo da igualdade. Iarley girou, finalizou e, após desvio, a bola acertou o travessão. Nos minutos posteriores, a partida ficou disputada no meio-campo, com os times procurando a posse.

Em grande chance para o Vovô, Enzo invadiu a área após lançamento de Zé Neto e sofreu pênalti. Caio Rafael cobrou no canto e Carlos fez a defesa. Perto do fim, Batata recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o Alvinegro com um a menos.