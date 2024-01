Ferroviário vai ganhar reforço de patrocínio para 2024

Além do Tubarão da Barra já estar fechando contrato com novos patrocinadores, alguns dos antigos parceiros devem "endossar" a cota direcionada ao clube

O Ferroviário deve ganhar um reforço no patrocínio para o próximo ano. De acordo com o presidente do Clube, Aderson Maia, além do Tubarão da Barra já estar fechando contrato com novos patrocinadores, alguns dos antigos parceiros devem "endossar" a cota direcionada ao clube.

Informação foi divulgada durante entrevista que o gestor concedeu ao programa "As frias do Sérgio", da Rádio O POVO CBN, neste sábado, 2. Na ocasião, ele falou sobre a preparação do time para as próximas temporadas, citando o planejamento orçamentário que o clube tem realizado para as campanhas futuras.

De acordo com Maia, após o ano vitorioso do time, que conquistou o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, patrocinadores resolveram aumentar o valor investido no clube: "Já estamos fechando com novos patrocinadores, outros ficaram (...) Eles endossaram, aumentaram a cota do patrocínio".