Ferroviário encaminha contratação do lateral-esquerdo Ernandes, ex-Ceará

O presidente do Tubarão, Aderson Maia, revelou o iminente acerto com o experiente jogador de 36 anos que já vestiu a camisa do Vovô e foi revelado pelo próprio Ferroviário

O Ferroviário está próximo de anunciar mais um reforço para a temporada de 2024. Trata-se do experiente lateral-esquerdo Ernandes, de 36 anos, que estava no CSA-AL. A iminente chegada do atleta foi divulgada de maneira exclusiva pelo presidente coral, Aderson Maia, no programa As Frias do Sérgio, na Rádio O POVO CBN.

"Realmente estamos fechando, já está praticamente certo, sanado. É o lateral Ernandes, que está vindo do CSA e jogou no Ceará em 2009 (2010). Começou com a gente. Lateral-esquerdo. Vai trabalhar com o Daniel Vançan, que está conosco também."