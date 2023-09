CBF divulga datas de finais da Série D entre Ferroviário e Ferroviária-SP

Repórter do caderno de Esportes

Equipes se enfrentam essa semana em busca do título de campeão da quarta divisão do futebol brasileiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou na tarde desta segunda-feira, 11, as datas, horários e locais dos dois jogos das finais da Série D 2023. Ferroviário e Ferroviária-SP vão em busca do título da quarta divisão do Brasileirão em duas partidas que ocorrem essa semana.



O jogo de ida irá ocorrer nesta quarta-feira, 13, às 20 horas, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, São Paulo, com mando de campo da Ferroviária. A partida decisiva de volta irá ocorrer no sábado, 16, às 16 horas, no estádio Presidente Vargas.

O Ferroviário conquistou a classificação após vencer o Caxias no jogo de volta das semifinais, com gol de Ciel. O Tubarão havia empatado no jogo de ida em 1 a 1. Já a Ferroviária chega até a final após superar o Athletic-MG nos dois jogos das semis.