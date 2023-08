Iguatu vence Ferroviário nos pênaltis e conquista título inédito da Taça Fares Lopes

A partida encerrou a temporada do Iguatu. No ano, o Azulão do Centro-Oeste disputou Campeonato Cearense, Taça Fares Lopes, Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro

A partida encerrou a temporada do Iguatu. No ano, o Azulão do Centro-Oeste disputou Campeonato Cearense, Taça Fares Lopes, Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro.

O Iguatu conquistou o inédito título da Taça Fares Lopes ao vencer o Ferroviário por 8 a 7 nos pênaltis nesta quarta-feira, 30, no Estádio Morenão, em Iguatu (CE). No tempo normal, o Azulão do Centro-Oeste venceu por 2 a 1. Na ida, time azulino havia perdido por 1 a 0 .

O jogo

Precisando reverter a desvantagem, o Azulão do Centro-Sul dominou a etapa inicial da partida, controlando as ações no meio-campo e buscando agredir o Ferroviário pelas laterais, utilizando principalmente o lado esquerdo com o Araçoiaba.

Aos 15 minutos, o camisa 11 do Iguatu foi acionado em profundidade na lateral-esquerda, cruzou, mas o goleiro Igor Rayan interceptou. Aos 22, Talisson Calcinha cruzou, Caxito ajeitou para Otacílio Marcos, mas o centroavante do Azulão finalizou à direita do gol.

A pressão exercida pelo time azulino deu resultado: aos 23 minutos, Guidio desarmou Kiuan, avançou em velocidade pelo lado esquerdo e cruzou na área. A bola passou por todo mundo e morreu no fundo da rede. O time de arbitragem, porém, deu gol para Pedrinho, camisa 10 do Iguatu.

Após o gol sofrido, o técnico Paulinho Kobayashi acionou Gabriel Pernambucano e Thiaguinho. A equipe melhorou na partida, com Abner, aos 31, parando no goleiro Geferson, e Bruno Gonçalves, aos 35, sendo travado pelo sistema defensivo.

Em um lance despretensioso nos acréscimos do 1° tempo, Gabriel Pernambucano cobrou lateral na área e Thiaguinho foi atropelado por Regineldo. Próximo do lance, o árbitro Adriano Barros assinalou pênalti. Bruno Gonçalves, aos 48 minutos, deslocou o goleiro Geferson e igualou o marcado no Estádio Morenão.

Na etapa decisiva, o Ferroviário passou a controlar a partida, administrando a vantagem no agregado. Mesmo conquistando o título com o empate, a equipe coral criou oportunidades com Bruno Gonçalves e Abner no início do 2° tempo, mas sem conseguir concluir em gol.