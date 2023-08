Atlético-CE perde para Sousa-PB e larga em desvantagem nas oitavas de final da Série D

O Atlético-CE perdeu para o Sousa-PB por 2 a 1, neste sábado, 12, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), pelo duelo de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Histone Silva e Marcelo Duarte marcaram para o time paraibano, enquanto Ewerton Potiguar descontou para a equipe cearense.

Com o resultado, a Águia da Precabura precisará vencer o Dinossauro Verde do Sertão por dois ou mais gols de diferença para garantir a classificação direta — sem passar pelos pênaltis — para as quartas de final da 4ª divisão. A partida decisiva será disputada no Estádio Marizão, em Sousa-PB, no domingo, 20, às 16 horas (de Brasília).

O JOGO

A equipe cearense iniciou o 1° tempo apresentando falta de compactação no meio-campo e incapacidade de ligar os setores. Oferecendo espaço ao time do Sousa, os comandados por Renatinho Potiguar quase abriram o marcador aos 5 e aos 8 minutos, com Lucas Lopeu e Carlos Vitor, respectivamente. A jogada individual de Luis Henrique, aos 17, fez a diferença ao time paraibano, com o cruzamento na medida para Histone Silva abrir o marcador.

Após o gol, a Águia da Precabura se organizou na partida e passou a dominar as ações do confronto. Digão, aos 30 minutos, em cobrança de escanteio, parou no arqueiro do Sousa-PB, assim como a finalização de média-longa distância de Davi Torres, aos 40. No lance seguinte, Ewerton Potiguar aproveitou o rebote da cobrança do esquinado e estufou a rede adversária para igualar o marcador no Presidente Vargas. Nos acréscimos, o Dino chegou ao 2° gol, mas a arbitragem anulou apontando a saída da bola pela linha de fundo.

Na etapa decisiva, o Sousa-PB aproveitou a bola parada aos 3 minutos para desempatar a partida com Marcelo Duarte, após o cruzamento de Luis Henrique. Com a desvantagem no marcador, a equipe cearense voltou a se lançar ao ataque e, aos 14 minutos, Wesley desperdiçou a oportunidade do empate após receber de Ari e finalizar para fora.