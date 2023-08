Pio quebra o nariz em jogo do Pacajus na Série D e reclama de árbitro: "Falou que não foi nada"

Lance ocorreu no fim do primeiro tempo, na eliminação do Pacajus contra o Retrô, pela Série D. Árbitro não registrou ocorrido na súmula

O jogador Pio, do Pacajus, publicou no seu Instagram um registro da fratura que sofreu no nariz após lance no final do primeiro tempo da partida contra o Retrô-PE, na Arena Pernambuco, na noite de domingo, 6. Com a derrota por 2 a 1, o time cearense foi eliminado da Série D.

O lance, no fim da primeira etapa, consistiu em um choque com o zagueiro Sandoval, da equipe adversária. Pio foi substituído no início do segundo tempo.

No Instagram, o jogador utilizou o recurso de story para compartilhar a foto da lesão e o relato do que o árbitro Alexandre Vargas Tavares de Jesus teria lhe dito. Segundo Pio, o juiz afirmou que ele tinha quebrado o nariz no gramado. “Resultado do lance que o juiz falou que não foi nada”, publicou junto com a imagem.

O camisa 30 do Pacajus relatou que, depois, o árbitro afirmou que ele teria batido o rosto na chuteira do adversário e, ainda, que seu companheiro havia lhe machucado. A súmula oficial do duelo não registra menção ao ocorrido.

Conforme a assessoria do clube cearense, o jogador foi ao hospital logo após a partida para recolocar o nariz no lugar. Quando a delegação do Pacajus retornar a Fortaleza, o atleta passará por nova avaliação médica.

Com passagens por Ceará e Fortaleza, Pio foi contratado pelo Pacajus em julho para a disputa da Série D. O atleta atuou em cinco oportunidades desde então, anotando dois gols.