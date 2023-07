Atlético-CE vence Tocantinópolis e Iguatu perde para o Potiguar na Série D

A rodada da Série D do Campeonato Brasileiro teve início neste sábado, 1, para os times cearenses. O Atlético-CE foi o único que se deu bem. No Domingão, venceu o Tocantinópolis-TO por 3 a 1. Já o Iguatu decepcionou e foi derrotado para o Potiguar-RN pelo placar de 2 a 1, dentro dos seus dominios.

Os gols de Elanardo, Ari e Weslley levaram a Águia da Precabura para quarta posição do Grupo A-2 com 12 pontos, entrando no G-4 e se consolidando na disputa por vaga no mata-mata do torneio.

Sobre o assunto Em mais um duelo cearense na Série D, Ferroviário visita o Caucaia no Raimundão

Tuna Luso vence Humaitá e fica perto da classificação na Série D

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Azulão, por outro lado, desperdiçou chance de encostar nos líderes da sua chave e estagnou na oitava colocação do Grupo A-3. A pontuação da equipe do Centro-Sul é 13.

Confira os próximos jogos dos dois times