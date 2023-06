Gerson Gusmão deixa o comando técnico do Floresta; destino será o Caxias

O Floresta anunciou na noite desta terça-feira, 20, a saída do técnico Gerson Gusmão. Além disso, o auxiliar técnico, Diego Albert e o preparador físico, Eduardo Maus, também saíram do Verdão. O destino de Gerson será o Caxias-RS, clube que disputa a Série D do Brasileiro.

O treinador foi contratado pelo Lobo para a disputa da Série C. No entanto, a campanha não era boa. Em nove jogos, apenas duas vitórias na competição. Fora isso, foram quatro empates e três derrotas. O time ocupa a 16ª colocação do certame com 10 pontos.



Até o anúncio de um novo comandante, a equipe será treinada de forma interina por Fernando Alves, auxiliar fixo do clube.