Floresta perde de virada para Paysandu e se aproxima do Z-4 da Série C

Com a derrota, o time cearense permanece com dez pontos e ocupa a 15ª colocação na tabela de classificação

Com um a menos em campo, o Floresta voltou a perder na Série C do Brasileirão e se aproximou da zona de rebaixamento. O Verdão da Vila foi superado de virada pelo Paysandu-PA por 2 a 1 na noite deste domingo, 18, no estádio da Curuzu, em Belém. O confronto foi válido pela 9ª rodada do certame nacional.



Com a derrota, o time cearense permanece com dez pontos e ocupa a 15ª colocação na tabela de classificação. O elenco alviverde volta a campo contra o Brusque-SC, fora de casa, no sábado, 24, às 17 horas, no estádio Augusto Bauer, pela 10ª rodada da competição.



Mário Sergio marcou os dois gols do Papão, enquanto o gol alviverde foi de Romarinho. A primeira etapa da partida foram de poucas oportunidades para as duas equipes. Apesar disso, o time cearense chegou mais ao ataque. Aos 25, Marllon teve boa chance em chute cruzado.



Aos 18 minutos do segundo tempo, o Floresta abriu o placar. Buba fez o pivô e o atacante mandou para o fundo das redes. No entanto, Logo depois, o Paysandu deixou tudo igual. Em bola na área, Nicolas desviou de cabeça, Geovane bateu cruzado e Mário Sérgio desviou para o gol. Aos 31, o atacante marcou o tento da vitória do Papão. Bruno Alves recebeu em profundidade na direita e fez cruzamento rasteiro para Mário Sérgio anotar seu segundo gol no confronto.

O lateral Riquelme, do Verdão, ainda foi expulso e Vinícius e Robinho, do time paraense ainda levaram cartão vermelho no fim da partida.